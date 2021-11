Zisk spoločnosti Best Buy za 3. štvrťrok prekonal očakávania

New York 23. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Best Buy, ktorá je najväčším predajcom elektroniky v USA, zaznamenala v 3. štvrťroku finančného roka 2021/2022 nárast zisku. V aktuálnom 4. kvartáli však očakáva slabšie tržby, keďže sa pripravuje na možné problémy spôsobené pravdepodobným nedostatkom produktov počas kľúčovej vianočnej nákupnej sezóny.



Celkový zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca októbra 2021 zvýšil na 499 miliónov USD (442,45 milióna eur) alebo 2 USD na akciu z 391 miliónov USD alebo 1,48 USD/akcia v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť zarobí 1,91 USD na akciu.



Tržby Best Buy v uplynulom štvrťroku vzrástli o 0,5 % na 11,91 miliardy USD z 11,85 miliardy USD pred rokom.



V súčasnom poslednom kvartáli predpovedá spoločnosť Best Buy tzv. porovnateľné tržby pod odhadmi analytikov. Dôvodom je možný nedostatok niektorých tovarov počas vianočnej sezóny pre problémy v dodávateľských reťazcoch.



Maloobchodníci sú pod obrovským tlakom, aby udržali regály zásobené počas vianočnej sezóny, pričom dodávky tovarov komplikujú logistické problémy, zatvorené továrne v Ázii a nedostatok surovín a komponentov.



Zvlášť nedostatok polovodičových čipov používaných pri výrobe elektroniky, po ktorej je pred sviatkami veľký dopyt, narušil dostupnosť niektorých produktov vrátane najnovších herných konzol od Sony a Microsoftu. Niektorí analytici varovali, že to môže zasiahnuť aj dodávky iPhonov od spoločnosti Apple.



IPhony a nové herné konzoly sú pritom pre Best Buy nesmierne dôležité, pretože sa nielen predávajú vo veľkých množstvách, ale pôsobia aj ako "magnety" na zákazníkov, ktorí potom v obchodoch často míňajú peniaze aj na iné produkty.



Best Buy predpovedá porovnateľné tržby za 4. štvrťrok medzi poklesom o 2 % a nárastom o 1 %.



(1 EUR = 1,1278 USD)