Zisk BlackRock v 2. kvartáli vzrástol o 21 % a prekonal očakávania

New York 17. júla (TASR) - Zisk BlackRock v 2. kvartáli vzrástol o 21 %. Investori totiž vo veľkom objeme umiestňovali svoje peniaze do dlhopisových fondov.



Čistý zisk BlackRock počas troch mesiacov od apríla do júna stúpol na 1,21 miliardy USD (1,06 miliardy eur) alebo 7,85 USD na akciu z 1 miliardy USD alebo 6,41 USD na akciu v rovnakom období vlani. Celkové výnosy medziročne vzrástli o 4 % na 3,65 miliardy USD. Analytici očakávali zisk na akciu na úrovni 6,97 USD pri výnosoch 3,46 miliardy USD.



Dlhopisové fondy najväčšieho správcu aktív na svete získali nové peniaze v objeme 60,27 miliardy USD a operácie v oblasti správy hotovosti zaznamenali čistý prílev vyše 24,2 miliardy USD.



Finančné trhy sa v 2. štvrťroku výrazne zotavili z marcového výpredaja zapríčineného pandémiou nového koronavírusu, čo zvýšilo objem aktív v správe BlackRock. Spoločnosť na konci kvartálu spravovala aktíva v objeme 7,32 bilióna USD oproti 6,41 bilióna USD pred rokom.



(1 EUR = 1,1414 USD)