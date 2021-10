Zisk BlackRock v 3. kvartáli vzrástol o 19 %

New York 13. októbra (TASR) - Najväčší svetový správca aktív BlackRock zvýšil v 3. kvartáli zisk takmer o pätinu. Zotavovanie ekonomík totiž zvýšilo ceny aktív, ktoré má spoločnosť v správe.



Zisk americkej investičnej spoločnosti za tri mesiace od júla do septembra medziročne vyskočil o 19 % na 1,69 miliardy USD (1,46 miliardy eur) alebo 10,95 USD na akciu z 1,42 miliardy USD alebo 9,22 USD na akciu v rovnakom období v minulom roku. Analytici v priemere počítali so ziskom 9,35 USD na akciu.



Celkové príjmy spoločnosti stúpli na 5,05 miliardy USD zo 4,37 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 4,90 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1555 USD)