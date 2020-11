Zisk BMW v 3. kvartáli vzrástol o vyše 17 %

Mníchov 4. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW (Bayerische Motoren Werke, BMW) v stredu oznámila, že jej čistý zisk v 3. štvrťroku vzrástol o vyše 17 %, keďže sa regionálne trhy s autami zotavili a dopyt po vysoko ziskových luxusných modeloch stúpol.



Čistý zisk celej skupiny BMW, do ktorej patria aj značky MINI a Rolls-Royce, sa za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšil o 17,4 % na 1,81 miliardy eur z 1,55 miliardy eur v rovnakom období vlani. Po prepočítaní na akciu stúpol zisk automobilky na 2,71 eura z 2,31 eura/akcia pred rokom.



Tržby pritom klesli o 1,4 % na 26,28 miliardy eur.



V 3. štvrťroku dodala skupina zákazníkom z celého sveta celkovo 675.592 vozidiel značiek BMW, MINI a Rolls-Royce, čo predstavuje nárast o 8,6 %.



Automobilka uviedla, že ťažila zo zvýšenia regionálneho dopytu, ako aj z prísnejšej kontroly nákladov a hotovosti. Finančný riaditeľ Nicolas Peter skonštatoval, že rozhodnutie sústrediť sa na vyšší luxusný segment sa vyplatilo, pretože ziskovejšie vozidlá sa podieľali väčšou mierou na predaji. Poukázal pritom na SUV model X7 vyrobený v americkom závode Spartanburg v Južnej Karolíne.



Siný výkon dosiahol v 3. kvartáli aj spoločný podnik v Číne - BMW Brilliance Automotive, ktorý začiatkom roka zasiahli blokády spojené s novým koronavírusom, ale neskôr sa rýchlo zotavil.



Prevádzková marža skupiny z predaja stúpla na 9,4 % z 8,4 % vlani pred pandémiou.



Automobilka v uplynulom štvrťroku znížila výdavky na výskum a vývoj a kapitálové výdavky na zariadenia a vybavenie. Uviedla však, že výdavky na nové technológie zostávajú na vysokej úrovni, a to aj v prípade elektrických modelov.



Skupina BMW potvrdila svoje vyhliadky na rok 2020. Naďalej očakáva zisk pred zdanením výrazne nižší ako v roku 2019.