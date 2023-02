Zisk BNP Paribas vo 4. kvartáli klesol

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas, najväčšia v eurozóne, zaznamenala vo 4. štvrťroku pokles čistého zisku. Dôvodom bolo zvýšenie rezerv na zlyhané úvery a tiež zvýšenie prevádzkových nákladov, čo vykompenzovalo rast jej príjmov z obchodovania. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk BNP Paribas za tri mesiace, do konca decembra 2022, klesol o 6,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 2,15 miliardy eur. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali banke čistý zisk 2,37 miliardy eur.



K horšiemu ako očakávanému výsledku prispelo najmä strmé zvýšenie rezerv na zlyhané úvery, a to až o 52 % na 773 miliónov eur. Zároveň mimoriadne prevádzkové náklady na reštrukturalizáciu a posilnenie IT sektora negatívne ovplyvnili zisk za 4. štvrťrok, uviedla banka.



Bez mimoriadnych položiek sa zisk banky v období október - december zvýšil o 7,3 % na 2,29 miliardy eur.



BNP Paribas však uviedla, že vzhľadom na vysokú infláciu a rastúce úrokové sadzby sú jej náklady na riziká stále nízke. Kľúčový ukazovateľ kapitálu tier 1 (miera schopnosti banky odolávať šokom) bol na konci decembra na úrovni 12,3 %.



Tržby banky vo 4. kvartáli vzrástli o 7,8 % na 12,11 miliardy eur.



Predstavenstvo BNP Paribas navrhne valnému zhromaždeniu vyplatenie dividendy vo výške 3,90 eura v hotovosti, čo zodpovedá 50 % z rozdeliteľného príjmu za rok 2022.



Banka však zvýšila svoje ciele na rok 2025 a v roku 2023 oznámila program spätného odkúpenia akcií v hodnote 5 miliárd eur. Jej cieľom je priemerný ročný rast čistého príjmu o viac ako 9 % medzi rokmi 2022 a 2025.