Zisk Bosch vlani klesol, výroba áut má podľa firmy už vrchol za sebou

Stuttgart 29. januára (TASR) - Najväčší výrobca automobilových komponentov na svete, nemecký koncern Bosch, v stredu varoval, že výroba automobilov má už možno svoj vrchol za sebou.



Prognózy naznačujú, že globálna produkcia vozidiel tento rok opäť klesne, už tretí rok po sebe. To mohlo znamenať, že produkcia áut už prekonala svoj vrchol, uviedol generálny riaditeľ Bosch Volkmar Denner.



Koncern so sídlom v Stuttgarte očakáva, že v tomto roku zíde z výrobných liniek 89 miliónov vozidiel, čo bude o 2,6 % menej ako vlani. Tiež predpokladá výrazný pokles oproti takmer 100 miliónom áut v roku 2017.



Denner očakáva, že úroveň výroby zostane v nasledujúcich rokoch pomerne stabilná a nepredpokladá zvýšenie globálnej produkcie áut pred rokom 2025.



Bosch podobne ako iné nemecké firmy v automobilovom sektore vrátane Continental, jeho najväčšieho domáceho súpera v oblasti komponentov, plánuje pokračovať v tvrdej reštrukturalizácii po znížení dopytu po autách aj v roku 2019.



Pokles predaja automobilov, najmä na hlavných trhoch v Číne a v Indii, minulý rok skresal zisky spoločnosti Bosch.



Skupina už rokuje s odborovými zväzmi o zrušení viac ako 2000 pracovných miest v Nemecku. V roku 2019 koncern na celom svete zrušil takmer 7000 pracovných miest, čím celkový počet jeho zamestnancov klesol na 403.000 osôb.



Denner pripomenul, že firma si nemôžeme udržať takú zamestnanosť ako v rokoch 2017 a 2018, keď dopyt po autách vrcholil. Zdôraznil však, že k akémukoľvek znižovaniu počtu pracovných miest vo firme dôjde „za prijateľných sociálnych podmienok“, najmä prostredníctvom kratšieho pracovného času alebo predčasného odchodu do dôchodku namiesto prepúšťania.



Spoločnosť Bosch zároveň v stredu informovala, že v roku 2019 jej prevádzkový zisk klesol o 40 % na necelé 3 miliardy eur, zatiaľ čo tržby boli stabilné na úrovni 77,9 miliardy eur.



Rovnako ako iní výrobcovia aj Bosch pumpuje obrovské investície do elektrickej mobility a autonómnej jazdy.



Tento rok plánuje zvýšiť investície do elektrických vozidiel na 500 miliónov eur, čo je o 100 miliónov eur viac ako v roku 2019. Bosch sa tiež, na rozdiel od iných firiem, zameriava aj na vývoj vodíkových palivových článkov, nielen na batérie.