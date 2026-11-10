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Zisk brazílskeho výrobcu lietadiel Embraer výrazne vzrástol
Zákazníkom spoločnosť v treťom kvartáli dodala 66 lietadiel, čo bol rast o 6 %. Celková hodnota zatiaľ nezrealizovaných objednávok firmy stúpla o 14 % na rekordných 35,7 miliardy USD.
Autor TASR
Sao Paulo 10. novembra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer v treťom štvrťroku dosiahol rekordné tržby v sume 2,35 miliardy USD (2,1 miliardy eur) a jeho upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 34 % na 317,1 milióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zákazníkom spoločnosť v treťom kvartáli dodala 66 lietadiel, čo bol rast o 6 %. Celková hodnota zatiaľ nezrealizovaných objednávok firmy stúpla o 14 % na rekordných 35,7 miliardy USD. Embraer, ktorý je tretím najväčším výrobcom lietadiel na svete po spoločnostiach Airbus a Boeing, uviedol, že „silná dynamika predaja“ nastala vo všetkých segmentoch.
Brazílsky výrobca lietadiel zlepšil prognózu svojich tržieb na celý tento rok. Očakáva, že budú v pásme 8,4 až 8,6 miliardy USD. Doteraz rátal s celoročnými tržbami v rozmedzí 8,2 až 8,5 miliardy USD. Embraer plánuje v tomto roku zákazníkom celkovo dodať 80 až 85 komerčných lietadiel a 160 až 170 biznis strojov.
(1 EUR = 1,1214 USD)
Zákazníkom spoločnosť v treťom kvartáli dodala 66 lietadiel, čo bol rast o 6 %. Celková hodnota zatiaľ nezrealizovaných objednávok firmy stúpla o 14 % na rekordných 35,7 miliardy USD. Embraer, ktorý je tretím najväčším výrobcom lietadiel na svete po spoločnostiach Airbus a Boeing, uviedol, že „silná dynamika predaja“ nastala vo všetkých segmentoch.
Brazílsky výrobca lietadiel zlepšil prognózu svojich tržieb na celý tento rok. Očakáva, že budú v pásme 8,4 až 8,6 miliardy USD. Doteraz rátal s celoročnými tržbami v rozmedzí 8,2 až 8,5 miliardy USD. Embraer plánuje v tomto roku zákazníkom celkovo dodať 80 až 85 komerčných lietadiel a 160 až 170 biznis strojov.
(1 EUR = 1,1214 USD)