Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
Zisk britského odevného reťazca Next sa za uplynulý rok zvýšil

Ilustračné foto zo dňa 19.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Londýn 26. marca (TASR) - Zisk britského odevného reťazca Next pred zdanením za jeho uplynulý účtovný rok, ktorý sa skončil 25. januára, stúpol na sumu 1,19 miliardy libier (1,38 miliardy eur) z úrovne 987 miliónov GBP v predošlom roku. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Firma vo štvrtok zároveň uviedla, že jej zisk na akciu stúpol na 7,45 GBP zo sumy 6,06 GBP. Príjmy reťazca v účtovnom roku 2025/26 sa zvýšili o 12,8 % na 6,9 miliardy GBP z úrovne 6,12 miliardy GBP v prechádzajúcom roku.

V účtovnom roku 2026/27 Next očakáva rast zisku pred zdanením na sumu 1,21 miliardy GBP. Reťazec predpokladá, že jeho zisk na akciu sa posilní o 5,8 %. Firma poznamenala, že predikciu svojho zisku pred zdanením za terajší účtovný rok v porovnaní s projekciou z januára vylepšila o 8 miliónov GBP.

(1 EUR = 0,86515 GBP)
Neprehliadnite

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky