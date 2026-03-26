Zisk britského odevného reťazca Next sa za uplynulý rok zvýšil
V účtovnom roku 2026/27 Next očakáva rast zisku pred zdanením na sumu 1,21 miliardy GBP.
Autor TASR
Londýn 26. marca (TASR) - Zisk britského odevného reťazca Next pred zdanením za jeho uplynulý účtovný rok, ktorý sa skončil 25. januára, stúpol na sumu 1,19 miliardy libier (1,38 miliardy eur) z úrovne 987 miliónov GBP v predošlom roku. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Firma vo štvrtok zároveň uviedla, že jej zisk na akciu stúpol na 7,45 GBP zo sumy 6,06 GBP. Príjmy reťazca v účtovnom roku 2025/26 sa zvýšili o 12,8 % na 6,9 miliardy GBP z úrovne 6,12 miliardy GBP v prechádzajúcom roku.
V účtovnom roku 2026/27 Next očakáva rast zisku pred zdanením na sumu 1,21 miliardy GBP. Reťazec predpokladá, že jeho zisk na akciu sa posilní o 5,8 %. Firma poznamenala, že predikciu svojho zisku pred zdanením za terajší účtovný rok v porovnaní s projekciou z januára vylepšila o 8 miliónov GBP.
(1 EUR = 0,86515 GBP)
Firma vo štvrtok zároveň uviedla, že jej zisk na akciu stúpol na 7,45 GBP zo sumy 6,06 GBP. Príjmy reťazca v účtovnom roku 2025/26 sa zvýšili o 12,8 % na 6,9 miliardy GBP z úrovne 6,12 miliardy GBP v prechádzajúcom roku.
V účtovnom roku 2026/27 Next očakáva rast zisku pred zdanením na sumu 1,21 miliardy GBP. Reťazec predpokladá, že jeho zisk na akciu sa posilní o 5,8 %. Firma poznamenala, že predikciu svojho zisku pred zdanením za terajší účtovný rok v porovnaní s projekciou z januára vylepšila o 8 miliónov GBP.
(1 EUR = 0,86515 GBP)