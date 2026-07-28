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Zisk britského výrobcu liekov GSK sa medziročne znížil o 70 %
Spoločnosť v utorok uviedla, že začína „trojročný program redukcie nákladov“.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Čistý zisk britského farmaceutického giganta GSK za apríl až jún oproti rovnakému kvartálu minulého roka klesol o 70 % na 435 miliónov libier (508,48 milióna eur). Výsledky firmy ovplyvnila negatívna účtovná položka v sume 1,3 miliardy GBP v súvislosti s tým, že po záverečných fázach skúšok ukončila vývoj lieku proti chronickému kašľu camlipixant. Najnovšie testy preukázali „obmedzenú účinnosť“, uviedla firma začiatkom tohto mesiaca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť v utorok uviedla, že začína „trojročný program redukcie nákladov“. Do roku 2029 chce dosiahnuť ročné úspory v sume 1,9 miliardy GBP bez rušenia počtu pracovných miest. Bez zohľadnenia vplyvu ukončenia vývoja lieku proti chronickému kašľu prevádzkový zisk GSK v druhom štvrťroku vzrástol o 7 % na 2,8 miliardy GBP. Tržby skupiny sa zvýšili o 5 % na 8,4 miliardy GBP. „Naše kľúčové motory rastu dosiahli dobrý výkon,“ uviedol generálny riaditeľ Luke Miel.
V júni skupina GSK oznámila dohodu o tom, že za 10,6 miliardy USD (9,33 miliardy eur) prevezme americkú spoločnosť Nuvalent produkujúcu lieky na onkologické ochorenia.
(1 EUR = 0,8555 GBP; 1 EUR = 1,1367 USD)
Spoločnosť v utorok uviedla, že začína „trojročný program redukcie nákladov“. Do roku 2029 chce dosiahnuť ročné úspory v sume 1,9 miliardy GBP bez rušenia počtu pracovných miest. Bez zohľadnenia vplyvu ukončenia vývoja lieku proti chronickému kašľu prevádzkový zisk GSK v druhom štvrťroku vzrástol o 7 % na 2,8 miliardy GBP. Tržby skupiny sa zvýšili o 5 % na 8,4 miliardy GBP. „Naše kľúčové motory rastu dosiahli dobrý výkon,“ uviedol generálny riaditeľ Luke Miel.
V júni skupina GSK oznámila dohodu o tom, že za 10,6 miliardy USD (9,33 miliardy eur) prevezme americkú spoločnosť Nuvalent produkujúcu lieky na onkologické ochorenia.
(1 EUR = 0,8555 GBP; 1 EUR = 1,1367 USD)