< sekcia Ekonomika
Zisk britskej banky Barclays v minulom roku stúpol o miliardu libier
Pomohol tomu rast aktivity v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva a pokračujúce úsilie o znižovanie nákladov.
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Britská banka Barclays dosiahla vlani rast zisku pred zdanením o 13 % na 9,1 miliardy libier (10,46 miliardy eur) z úrovne 8,1 miliardy GBP v roku 2024. Pomohol tomu rast aktivity v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva a pokračujúce úsilie o znižovanie nákladov. Bankový gigant v utorok uviedol, že príjmy všetkých jeho divízií sa zvýšili a celkovo sa posilnili o 9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Príjmy divízie korporátneho bankovníctva stúpli o 16 %, keďže firmy zvýšili svoje vklady v Barclays a vzrástol aj objem úverov, ktoré si od tohto peňažného ústavu vzali. Príjmy divízie investičného bankovníctva vzrástli o 11 % vďaka tomu, že aktivita na globálnych finančných trhoch sa zrýchlila. Banka zároveň oznámila, že v roku 2025 dosiahla úspory vo výške 700 miliónov GBP, čím sa celková suma úspor za dva roky zvýšila na 1,7 miliardy GBP.
„Náš pokrok za ostatné dva roky poskytuje pevný základ pre to, aby sme našim zákazníkom, klientom a akcionárom poskytli viac,“ povedal generálny riaditeľ banky Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan.
Barclays dodala, že v rokoch 2026 až 2028 chce akcionárom rozdeliť viac ako 15 miliárd GBP prostredníctvom dividend a spätného odkupu akcií.
(1 EUR = 0,8701 GBP)
