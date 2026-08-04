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Zisk britskej banky HSBC sa v prvom polroku zvýšil o 27 %
Peňažný ústav HSBC v ostatných týždňoch ohlásil predaje niekoľkých svojich divízií v rámci globálnej reštrukturalizácie s cieľom zamerať sa na kľúčové trhy.
Autor TASR
Hongkong 4. augusta (TASR) - Zisk britskej banky HSBC, patriaci akcionárom, v prvom polroku vzrástol o približne 27 % na 14,6 miliardy USD (12,66 miliardy eur). Zisk banky pred zdanením za január až jún sa zvýšil o 23 % na 19,5 miliardy USD, pričom v druhom štvrťroku stúpol o 60 % na 10,1 miliardy USD, a to vďaka silnému výkonu divízie správy majetku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zvýšenie zisku je výsledkom rastu čistých úrokových výnosov, vyšších výnosov z poplatkov a iných príjmov. „HSBC sa stáva silnejšou bankou, ktorú sme si predsavzali vybudovať. Naše strategické priority plníme rýchlo, precízne a disciplinovane,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Georges Elhedery. Britský bankový gigant po výraznom raste zisku za prvý polrok oznámil, že spätne kúpi svoje akcie za sumu do jednej miliardy USD.
Peňažný ústav HSBC v ostatných týždňoch ohlásil predaje niekoľkých svojich divízií v rámci globálnej reštrukturalizácie s cieľom zamerať sa na kľúčové trhy. Ide napríklad o predaj austrálskeho portfólia hypoték v hodnote 25,3 miliardy USD spoločnosti Blackstone či predaj singapurskej poisťovacej divízie nemeckej spoločnosti Allianz za 2,1 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1535 USD)
Zvýšenie zisku je výsledkom rastu čistých úrokových výnosov, vyšších výnosov z poplatkov a iných príjmov. „HSBC sa stáva silnejšou bankou, ktorú sme si predsavzali vybudovať. Naše strategické priority plníme rýchlo, precízne a disciplinovane,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Georges Elhedery. Britský bankový gigant po výraznom raste zisku za prvý polrok oznámil, že spätne kúpi svoje akcie za sumu do jednej miliardy USD.
Peňažný ústav HSBC v ostatných týždňoch ohlásil predaje niekoľkých svojich divízií v rámci globálnej reštrukturalizácie s cieľom zamerať sa na kľúčové trhy. Ide napríklad o predaj austrálskeho portfólia hypoték v hodnote 25,3 miliardy USD spoločnosti Blackstone či predaj singapurskej poisťovacej divízie nemeckej spoločnosti Allianz za 2,1 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1535 USD)