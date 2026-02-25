< sekcia Ekonomika
Zisk britskej banky HSBC vo 4. kvartáli medziročne vzrástol
Banka v tomto roku očakáva ďalší rast príjmov.
Autor TASR
Londýn 25. februára (TASR) - Britský bankový gigant HSBC vo štvrtom kvartáli dosiahol rast tržieb aj zisku. Zisk spoločnosti pred zdanením stúpol na 6,8 miliardy USD (5,77 miliardy eur) z úrovne 4,5 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období predošlého roka. Zisk po zdanení bol v objeme 5,2 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Príjmy banky HSBC sa vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšili o 42 % na 16,4 miliardy USD. Zvýšenie tržieb bolo odzrkadlením rastu čistých úrokových výnosov aj príjmov z poplatkov. „Rok 2025 bol rokom rozhodných krokov a rýchlej realizácie, čo sa odráža v našich silných výsledkoch,“ povedal generálny riaditeľ skupiny Georges Elhedery.
Banka v tomto roku očakáva ďalší rast príjmov. Výhľad HSBC predpokladá, že jej čisté úrokové výnosy stúpnu na najmenej 45 miliárd USD z úrovne 44,1 miliardy USD v roku 2025.
(1 EUR = 1,1777 USD)
