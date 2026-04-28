Zisk britskej ropnej firmy BP sa v prvom štvrťroku zvýšil
Základný zisk firmy vzrástol na 3,2 miliardy USD zo sumy 1,38 miliardy USD.
Autor TASR
Londýn 28. apríla (TASR) - Britský ropný a plynárenský gigant BP v prvom kvartáli dosiahol rast zisku bez zohľadnenia vplyvu zmien hodnoty zásob. Firma v utorok uviedla, že podľa tejto metodiky jej zisk medziročne stúpol na 662 miliónov USD (563,5 milióna eur) z úrovne 569 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Základný zisk firmy vzrástol na 3,2 miliardy USD zo sumy 1,38 miliardy USD. Základný zisk na akciu sa zvýšil na 20,67 centa zo sumy 8,75 centa, na ktorej bol v prvom štvrťroku vlaňajška. Celkové príjmy BP sa posilnili na 53,37 miliardy USD zo 47,88 miliardy v prvom kvartáli 2025.
Objem ťažby spoločnosti BP sa počas januára až marca medziročne tiež zväčšil, a to na 2339 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne z úrovne 2239 miliónov barelov. Firma BP však predpokladá, že jej ťažba v druhom štvrťroku aj za celý rok 2026 klesne v dôsledku narušenia produkcie na Blízkom východe.
(1 EUR = 1,1749 USD)
Základný zisk firmy vzrástol na 3,2 miliardy USD zo sumy 1,38 miliardy USD. Základný zisk na akciu sa zvýšil na 20,67 centa zo sumy 8,75 centa, na ktorej bol v prvom štvrťroku vlaňajška. Celkové príjmy BP sa posilnili na 53,37 miliardy USD zo 47,88 miliardy v prvom kvartáli 2025.
Objem ťažby spoločnosti BP sa počas januára až marca medziročne tiež zväčšil, a to na 2339 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne z úrovne 2239 miliónov barelov. Firma BP však predpokladá, že jej ťažba v druhom štvrťroku aj za celý rok 2026 klesne v dôsledku narušenia produkcie na Blízkom východe.
(1 EUR = 1,1749 USD)