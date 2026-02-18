< sekcia Ekonomika
Zisk britskej zbrojovky BAE Systems vlani vzrástol
Vlády zvyšujú výdavky na obranu.
Autor TASR
Londýn 18. februára (TASR) - Čistý zisk britského zbrojárskeho koncernu BAE Systems v minulom roku stúpol o 5 % na 2,1 miliardy libier (2,41 miliardy eur). Spoločnosť ďalej v stredu uviedla, že jej tržby vzrástli o 8 % na 28,3 miliardy GBP, keďže vlády zvyšujú výdavky na obranu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Generálny riaditeľ BAE Systems Charles Woodburn oznámil, že firma má „rekordný objem objednávok“ na stíhačky, raketové odpaľovacie zariadenia či jadrové ponorky. Objem nevybavených objednávok sa vlani zvýšil na 83,6 miliardy GBP z úrovne 77,8 miliardy GBP v roku 2024.
„V novej ére výdavkov na obranu, ktorých motorom je eskalácia bezpečnostných výziev, sme v dobrej pozícii na to, aby sme poskytli potrebné pokročilé konvenčné systémy aj prevratné technológie,“ povedal Woodburn.
Rovnako ako iné zbrojovky spoločnosť BAE profituje z rastúcich vojenských výdavkov vlád v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine. Spojenci v rámci NATO sa zaviazali vynakladať najneskôr od roku 2035 na obranu 5 % hrubého domáceho produktu. Európski členovia Severoatlantickej aliancie totiž čelia tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na zvýšenie obranných výdavkov.
Koncern BAE Systems prognózuje, že jeho tržby a zisk pred úrokmi a zdanením sa v tomto roku opäť zvýšia.
(1 EUR = 0,8733 GBP)
