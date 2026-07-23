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Zisk britských aerolínií EasyJet klesol o viac než dve tretiny
Zisk EasyJetu pred zdanením dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, 85 miliónov libier (99,60 milióna eur).
Autor TASR
Londýn 23. júla (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než dve tretiny. Výsledky aerolínií výrazne ovplyvnila vojna na Blízkom východe, ktorá jej prudko zvýšila náklady na palivo a zároveň znížila dopyt zo strany cestujúcich. Informovala o tom agentúra AFP.
Zisk EasyJetu pred zdanením dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, 85 miliónov libier (99,60 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 70 %.
Spoločnosť uviedla, že jej výsledky výrazne ovplyvnili náklady na palivo po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. K tomu došlo 28. februára, keď USA a Izrael napadli Irán. Aerolínie dodali, že v porovnaní s 3. štvrťrokom obchodného roka 2024/2025 vzrástli jej palivové náklady o 105 miliónov libier. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Kentona Jarvisa budú hospodárske výsledky za celý obchodný rok závisieť od dopytu počas kľúčovej letnej dovolenkovej sezóny, ako aj od ďalšieho vývoja cien palív. „Tie sú naďalej veľmi nestabilné,“ dodal Jarvis.
(1 EUR = 0,8534 GBP)
Zisk EasyJetu pred zdanením dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, 85 miliónov libier (99,60 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 70 %.
Spoločnosť uviedla, že jej výsledky výrazne ovplyvnili náklady na palivo po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. K tomu došlo 28. februára, keď USA a Izrael napadli Irán. Aerolínie dodali, že v porovnaní s 3. štvrťrokom obchodného roka 2024/2025 vzrástli jej palivové náklady o 105 miliónov libier. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Kentona Jarvisa budú hospodárske výsledky za celý obchodný rok závisieť od dopytu počas kľúčovej letnej dovolenkovej sezóny, ako aj od ďalšieho vývoja cien palív. „Tie sú naďalej veľmi nestabilné,“ dodal Jarvis.
(1 EUR = 0,8534 GBP)