Zisk Burberry v 1. polroku klesol takmer o pätinu

Londýn 16. novembra (TASR) - Britská módna značka Burberry oznámila za 1. polrok súčasného obchodného roka pokles zisku takmer o pätinu, keď pokračujúca vysoká inflácia vo viacerých krajinách a útlm ekonomiky zasiahol do výdavkov na luxusné produkty. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Módny dom známy výrobkami s typickým károvaným vzorom vykázal za 1. polrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do 1. októbra, zisk 158 miliónov libier (181,22 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 18 %.



Zisk pred zdanením dosiahol 219 miliónov libier. Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka zaznamenal 251 miliónov libier.



Tržby za 1. polrok predstavovali 1,40 miliardy libier. Oproti 1. polroku predchádzajúceho obchodného roka tak vzrástli o vyše 3 %. Situácia sa však výrazne zmenila v 2. štvrťroku, a to v prípade porovnateľných tržieb, teda tržieb z obchodov otvorených viac než rok. Zatiaľ čo ich rast v 1. kvartáli zaznamenal 18 %, v 2. štvrťroku sa zvýšili iba o 1 %.



Dôvodom je najmä vývoj na kľúčovom čínskom trhu, kde sa dopyt v minulých mesiacoch výrazne oslabil. Podobne sa zhoršili výsledky na trhoch Amerík. Naopak, dobre sa vyvíjali tržby Burberry v 2. štvrťroku 2023/2024 na európskom trhu, kde luxusné výrobky nakupovali najmä zahraniční turisti.



(1 EUR = 0,87188 GBP)