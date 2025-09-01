< sekcia Ekonomika
Zisk BYD v 2. štvrťroku klesol
Autor TASR
Peking 1. septembra (TASR) - Zisk čínskeho výrobcu áut BYD v 2. štvrťroku 2025 prudko klesol v dôsledku tvrdej konkurencie na domácom trhu. Akcie spoločnosti následne zamierili nadol a dosiahli takmer päťmesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť BYD v pondelok oznámila, že jej čistý zisk v 2. štvrťroku 2025 medziročne klesol o 30 % na 6,4 miliardy jüanov (769,65 milióna eur). Ide o prvý pokles kvartálneho zisku za viac ako tri roky.
Spoločnosť to pripísala intenzívnej domácej cenovej konkurencii a stimulu vo výške 1 miliardy CNY, ktorý vyplatila predajcom, čo však malo len obmedzený vplyv na jej odbyt.
Automobilka BYD predala do konca júla 2,49 milióna vozidiel, čo predstavuje 45 % jej globálneho cieľa v roku 2025, keď by chcela predať 5,5 milióna áut.
Akcie spoločnosti kótované na hongkonskej burze tak v pondelok klesli až o 8 % a dosiahli najnižšiu úroveň od začiatku apríla.
Napriek ťažkostiam na domácom trhu spoločnosť BYD vykázala silný medzinárodný predaj, pričom dodávky elektromobilov a plug-in hybridov do zahraničia sa za prvých sedem mesiacov roka zdvojnásobili na 550.000 kusov.
(1 EUR = 8,3155 CNY)
