Zisk Campbell Soup v 3. štvrťroku klesol, tržby vzrástli

Camden 2. júna (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup oznámila za 3. štvrťrok svojho obchodného roka 2024/2025 pokles zisku. Ale menší, ako jej predpovedali analytici. A jej tržby vzrástli. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk najväčšieho výrobcu polievok na svete za tri mesiace do konca apríla 2025 klesol na 66 miliónov USD (58,21 milióna eur) alebo 22 centov na akciu zo 133 miliónov USD alebo 44 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 73 centov na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 66 centov na akciu.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 4,5 % na 2,475 miliardy USD z 2,37 miliardy USD v minulom roku.



Obavy z možnej recesie a zvyšovania cien v dôsledku zavedenia vysokých ciel v USA poškodili sentiment spotrebiteľov a podnietili ich, aby boli opatrnejší pri míňaní. To sa odrazilo aj na prechode k lacnejším značkám a poklese návštev drahých reštaurácií.



„Spotrebitelia varia doma najviac od začiatku roku 2020 a obracajú sa na naše značky kvôli hodnote, kvalite a pohodliu,“ povedal generálny riaditeľ Mick Beekhuizen.



Campbell Soup potvrdila svoju prognózu rastu tržieb za celý rok do konca júla 2025 v rozmedzí 6 % až 8 % bez vplyvu ciel.



Očakáva pritom, že ročný upravený zisk na akciu bude na dolnom konci predchádzajúceho odhadu v pásme 2,95 až 3,05 USD na akciu v dôsledku slabého dopytu.



(1 EUR = 1,1339 USD)