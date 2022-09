Zisk Campbell Soup vo 4. kvartáli klesol, ale tržby vzrástli

Washington 1. septembra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup zaznamenala vo 4. kvartáli obchodného roka 2021/2022 pokles zisku. Poškodili ju vyššie náklady a výdavky v dôsledku inflácie a obmedzenej ponuky. Upravený zisk na akciu aj čisté tržby však splnili očakávania analytikov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Najväčší výrobca polievok na svete uviedol, že vo 4. kvartáli (máj - júl) vykázal čistý zisk 96 miliónov USD (95,96 milióna eur) alebo 32 centov na akciu. To bolo výrazne menej ako 288 miliónov USD alebo 95 centov/akcia v predchádzajúcom roku.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 56 centov na akciu v porovnaní so ziskom 52 centov/akcia pred rokom.



Čisté tržby za 4. štvrťrok vzrástli o 6 % na 1,99 miliardy USD z vlaňajších 1,87 miliardy USD. Aj tzv. organický čistý predaj sa zvýšil o 6 %.



Analytici predpovedali spoločnosti v sledovanom období upravený zisk 56 centov na akciu a tržby 1,99 miliardy USD.



Rast tržieb bol poháňaný vplyvom inflácie. Vyššie ceny tak pomohli vykompenzovať pokles objemu predaja o 4 % aj zvýšenie výdavkov na propagáciu o 3 %.



Za fiškálny rok 2022/23, ktorý sa začal 1. augusta, spoločnosť predpokladá upravený zisk v rozsahu 2,85 až 2,95 USD na akciu pri raste čistých tržieb o 4 až 6 %.



Campbell Soup poznamenala, že v rámci svojho viacročného programu redukcie nákladov je na dobrej ceste k úsporám vo výške 1 miliardy USD do konca fiškálneho roku 2025.