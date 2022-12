Zisk Campbell Soup vzrástol nad očakávania, firma zlepšila odhad

Camden 7. decembra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast zisku, ktorým prekonala očakávania, v reakcii na čo zlepšila celoročné vyhliadky. Výsledky podporil pokračujúci dopyt po jej polievkach a omáčkach napriek tomu, že firma s cieľom kompenzovať vyššie náklady zvýšila ceny výrobkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Najväčší producent polievok na svete uviedol, že čistý zisk za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, dosiahol 297 miliónov USD (282,43 milióna eur). Na akciu to znamená 99 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka tak zisk vzrástol zhruba o 14 %.



Podobným tempom ako čistý zisk sa zvýšili aj tržby. Dosiahli 2,58 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 15,2 %. Aj v tomto prípade firma prekonala očakávania, keď trhy počítali s tržbami na úrovni 2,45 miliardy USD.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 307 miliónov USD (1,02 USD/akcia). Spoločnosť tak výrazne prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 0,88 USD.



V reakcii na výsledky za 1. kvartál Campbell Soup zlepšila vyhliadky v oblasti tržieb aj zisku na celý obchodný rok. Spoločnosť očakáva pokračovanie zvýšeného záujmu o konzervované potraviny, keďže mnohí Američania v dôsledku vysokej inflácie obmedzili návštevy reštaurácií a začali vo väčšej miere variť doma.



Campbell Soup teraz odhaduje, že čisté tržby v obchodnom roku 2022/2023 vzrastú o 7 až 9 %, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na rast v rozmedzí od 4 do 6 %. Zároveň počíta s tým, že celoročný upravený zisk na akciu sa bude pohybovať v rozmedzí od 2,90 do 3 USD. Pôvodný odhad uvádzal tento zisk na úrovni 2,85 až 2,95 USD.



(1 EUR = 1,0516 USD)