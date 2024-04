Zisk českej skupiny CSG vlani vzrástol vďaka výdavkom na obranu

Praha 10. apríla (TASR) - Česká spoločnosť Czechoslovak Group (CSG) v roku 2023 viac ako zdvojnásobila svoje príjmy vďaka rastúcemu dopytu po vojenskej výzbroji počas vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Český výrobca ťažkej vojenskej techniky a munície veľkého kalibru, teda produktov, po ktorých je v súčasnosti zvýšený dopyt, v stredu uviedol tiež, že rast rozpočtov na obranu poskytuje potenciál pre rast jeho príjmov aj v nasledujúcich rokoch.



Zisk CSG pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v roku 2023 vyskočil až o 130 % na 439 miliónov eur. Tržby sa vlani zvýšili o 71 % na 1,73 miliardy eur. Spoločnosť vykázala za uplynulý rok čistý zisk 210 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 49 %.



Czechoslovak Group, ktorá zamestnáva viac ako 10.000 ľudí na 37 miestach v Európe a USA, uviedla, že obrana sa podieľala viac ako 70 % jej príjmoch.



Spoločnosť vlastnená českým podnikateľom Michalom Strnadom investuje do výroby munície vo svojich závodoch na Slovensku a v Španielsku. Zohrala dôležitú úlohu v snahách Západu o obstarávanie a dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 CSG niekoľkonásobne zvýšilo produkciu veľkokalibrovej munície.



Skupina je tiež v procese akvizície divízie Sporting Products spoločnosti Vista Outdoor so sídlom v USA, ktorá bola premenovaná na Kinetic Group, v hodnote 1,91 miliardy USD (1,76 miliardy eur), ktorá zahŕňa výrobu zbraní a streliva.



"Pokračujúca ruská agresia proti Ukrajine mala za následok výrazné zvýšenie výdavkov na obranu vo väčšine európskych krajín, najmä vo východnej a severnej Európe," uviedla CSG.



"To sprevádza väčší tlak na rozširovanie výrobných kapacít a vzhľadom na vysokú spotrebu hlavne veľkokalibrovej munície a pozemnej techniky aj potreba rýchlejšieho dopĺňania zásob vojenskej techniky a materiálu vo výzbroji členských štátov NATO," dodala skupina.



CSG vyrába tiež samohybné húfnice, raketomety a ďalšie ťažké vybavenie a modernizovala tanky i bojové vozidlá pechoty z čias sovietskej éry pre dodávky na Ukrajinu.



Firma uviedla, že jej jednotka Excalibur Army, ktorá vyrába a modernizuje ťažkú vojenskú techniku, vytvorila minulý rok 400 pracovných miest, zatiaľ čo počet pracovných miest v divízii delostreleckej munície MSM Group sa za 18 mesiacov takmer zdvojnásobil.



Okrem výroby vojenskej techniky spoločnosť minulý rok plne integrovala Fiocchi Munizioni, výrobcu malokalibrovej munície, prevažne pre civilné použitie, ktorého získala v roku 2022.



Rozrástla sa aj letecká divízia CSG, ktorá zahŕňa radarové a bezpečnostné systémy a servis lietadiel.



(1 EUR = 1,0867 USD)