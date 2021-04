Zisk chemického koncernu BASF sa v 1. kvartáli takmer zdvojnásobil

Ludwigshafen 29. apríla (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF zaznamenal za 1. štvrťrok tohto roka takmer zdvojnásobenie zisku a výrazný rast dosiahol aj prevádzkový zisk. K rastu zisku prispelo rýchlejšie zotavovanie svetovej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu než sa čakalo, ako aj presunutie zvýšených nákladov na suroviny na firemných zákazníkov.



Svetový producent chemikálií a plastov na svete vo štvrtok informoval, že jeho čistý zisk dosiahol v 1. kvartáli 1,72 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 94 %.



Prevádzkový zisk EBIT (pred úrokmi a daňami) vzrástol o 59 % na 2,31 miliardy eur a EBIT upravený o mimoriadne položky zaznamenal rast o 42 % na 2,32 miliardy eur. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol takmer 3,18 miliardy eur, čo v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 predstavuje rast o 31 %. Z geografického hľadiska sa pod rast podpísali všetky regióny.



Tržby dosiahli 19,4 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 16 %.



V reakcii na výsledky v 1. kvartáli nemecký koncern zlepšil prognózu zisku na celý rok 2021. Upravený EBIT by sa mal zvýšiť z 3,6 miliardy eur v minulom roku na 5 až 5,8 miliardy eur, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze BASF očakával rast upraveného prevádzkového zisku na 4,1 až 5 miliárd eur.