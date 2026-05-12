Zisk chemického koncernu Bayer vzrástol o takmer desatinu
Zisk podporila najmä jeho agrodivízia.
Autor TASR
Leverkusen 12. mája (TASR) - Nemecký agrochemický a farmaceutický koncern Bayer zaznamenal za 1. kvartál tohto roka rast prevádzkového zisku o takmer desatinu a prekonal očakávania trhov. Zisk podporila najmä jeho agrodivízia, v rámci ktorej zisk vzrástol o takmer pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zisk Bayeru pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) po úprave o jednorazové položky dosiahol v 1. štvrťroku 4,45 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 9 %. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným EBITDA na úrovni 3,93 miliardy eur.
Zisk spoločnosti podporili vyššie príjmy z predaja sójových a kukuričných osív, ktoré zlepšili prevádzkový zisk poľnohospodárskej divízie Crop Science. EBITDA v tejto divízii dosiahol 3 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 17,9 %. Výsledky poľnohospodárskej divízie tak dokázali kompenzovať napríklad dôsledky straty patentovej ochrany pri lieku na riedenie krvi Xarelto a oftalmologického lieku Eylea.
