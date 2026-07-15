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Zisk chemickej skupiny BASF za druhý štvrťrok prekonal očakávania
Spoločnosť BASF, ktorá svoje kvartálne výsledky zverejnila v stredu, zároveň uviedla, že zlepšila prognózu svojho celoročného zisku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Nemecký chemický gigant BASF za druhý kvartál vykázal čistý zisk v sume 4,1 miliardy eur. Prekonal tak prognózy, že bude v objeme približne 2,4 miliardy eur. Výšku zisku však podporil jednorazový prínos z dokončenia predaja divízie náterov americkej investičnej spoločnosti Carlyle. Tržby spoločnosti BASF za apríl až jún vzrástli o 16 % na 17,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
Spoločnosť BASF, ktorá svoje kvartálne výsledky zverejnila v stredu, zároveň uviedla, že zlepšila prognózu svojho celoročného zisku. Zvýšila totiž ceny svojej produkcie. Firma teraz za rok 2026 očakáva zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) pred zohľadnením jednorazových položiek v pásme 6,9 až 7,7 miliardy eur. Pôvodne predpovedala, že bude v rozmedzí 6,2 miliardy až 7 miliárd eur.
V marci skupina zvýšila ceny niektorých produktov až o 30 % v reakcii na turbulencie vyvolané vojnou USA a Izraela proti Iránu. Upozornila však, že výhľad chemických trhov pre druhú polovicu tohto roka „zostáva veľmi neistý“. „Do značnej miery závisí od výsledku rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä pokiaľ ide o prístup k Hormuzskému prielivu a jeho využívanie na prepravu energetických a petrochemických surovín z Blízkeho východu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Spoločnosť BASF, ktorá svoje kvartálne výsledky zverejnila v stredu, zároveň uviedla, že zlepšila prognózu svojho celoročného zisku. Zvýšila totiž ceny svojej produkcie. Firma teraz za rok 2026 očakáva zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) pred zohľadnením jednorazových položiek v pásme 6,9 až 7,7 miliardy eur. Pôvodne predpovedala, že bude v rozmedzí 6,2 miliardy až 7 miliárd eur.
V marci skupina zvýšila ceny niektorých produktov až o 30 % v reakcii na turbulencie vyvolané vojnou USA a Izraela proti Iránu. Upozornila však, že výhľad chemických trhov pre druhú polovicu tohto roka „zostáva veľmi neistý“. „Do značnej miery závisí od výsledku rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä pokiaľ ide o prístup k Hormuzskému prielivu a jeho využívanie na prepravu energetických a petrochemických surovín z Blízkeho východu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.