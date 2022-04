Zisk Chevronu sa v 1. kvartáli takmer zoštvornásobil

Houston 29. apríla (TASR) - Zisk Chevron Corp sa v 1. kvartáli takmer zoštvornásobil a ľahko prekonal očakávania trhu. Hlavným dôvodom bol prudký nárast cien ropy a plynu po ruskej invázii na Ukrajinu.



Upravený zisk druhého najväčšieho producenta ropy v USA za tri mesiace od januára do konca marca vyskočil na 6,5 miliardy USD (6,2 miliardy eur) alebo 3,36 USD na akciu z 1,7 miliardy USD alebo 90 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu na úrovni 3,28 USD. Tržby stúpli o 70 % na 54,4 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 47,9 miliardy USD.



Chevron využíva masívne zisky na zvyšovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie, vyplácanie akcionárov a splácanie dlhu.



(1 EUR = 1,0485 USD)