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Zisk čilského producenta medi Codelco v prvom polroku prudko stúpol
Firma Codelco, ktorá je najväčším producentom medi na svete, konštatovala, že jej produkcia tohto kovu klesla o 11 %.
Autor TASR
Santiago de Chile 29. augusta (TASR) - Zisk čilskej štátnej ťažobnej spoločnosti Codelco v prvom polroku výrazne stúpol, keďže vyššie ceny medi prevážili nad slabšou produkciou a vyššími nákladmi. Zisk firmy pred zdanením za január až jún medziročne vzrástol viac ako štvornásobne na 1,97 miliardy USD (1,69 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prvý polrok bol „poznačený nižšou úrovňou produkcie a vyššími nákladmi, no zároveň výrazne lepšími finančnými výsledkami, ktorých motorom boli priaznivé ceny medi,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení, ktoré zverejnila v piatok (28. 8.).
Firma Codelco, ktorá je najväčším producentom medi na svete, konštatovala, že jej produkcia tohto kovu klesla o 11 % na 564.000 ton z úrovne 634.000 ton, na ktorej bola v rovnakom období minulého roka. Dôvodom boli obmedzenia v bani El Teniente po júlovej nehode, pri ktorej zahynulo šesť baníkov. Znížila sa však aj produkcia v bani Chuquicamata a negatívne vplýval aj slabší obsah rudy z bane Ministro Hales.
Slabšia ťažba zvýšila náklady firmy, ktoré vzrástli o 7 %. Predajná cena medi však stúpla na 6,532 USD za libru (zhruba 0,45 kilogramu) zo sumy 4,617 USD v rovnakom období vlaňajška.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Prvý polrok bol „poznačený nižšou úrovňou produkcie a vyššími nákladmi, no zároveň výrazne lepšími finančnými výsledkami, ktorých motorom boli priaznivé ceny medi,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení, ktoré zverejnila v piatok (28. 8.).
Firma Codelco, ktorá je najväčším producentom medi na svete, konštatovala, že jej produkcia tohto kovu klesla o 11 % na 564.000 ton z úrovne 634.000 ton, na ktorej bola v rovnakom období minulého roka. Dôvodom boli obmedzenia v bani El Teniente po júlovej nehode, pri ktorej zahynulo šesť baníkov. Znížila sa však aj produkcia v bani Chuquicamata a negatívne vplýval aj slabší obsah rudy z bane Ministro Hales.
Slabšia ťažba zvýšila náklady firmy, ktoré vzrástli o 7 %. Predajná cena medi však stúpla na 6,532 USD za libru (zhruba 0,45 kilogramu) zo sumy 4,617 USD v rovnakom období vlaňajška.
(1 EUR = 1,1643 USD)