Zisk čínskeho energo koncernu Sinopec klesol vlani o viac než tretinu
Autor TASR
Peking 22. marca (TASR) - Čínsky petrochemický koncern China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) oznámil za rok 2025 pokles zisku o viac než tretinu. Je to ďalšie zníženie zisku, pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol rozsah poklesu omnoho výraznejší. Podobne ako v roku 2024 aj v minulom roku firma doplácala na pokles dopytu po palivách na domácom trhu, na ktorom sa zvýšil záujem o elektrické vozidlá. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najväčšia rafinérska spoločnosť v Číne v nedeľu informovala, že za rok 2025 zaznamenala čistý zisk podľa čínskych účtovných štandardov 31,8 miliardy jüanov (3,99 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 36,8 %. Na porovnanie, v roku 2024 klesol zisk Sinopecu o 16,8 %.
Produkcia benzínu a nafty klesla o 2,4 %, respektíve o 9,1 % a pokles zaznamenala firma aj v prípade predaja týchto produktov. Predaj benzínu klesol o 2,5 %, pričom priemerná cena zaznamenala pokles o 7,7 %. Objem predaja nafty sa znížil o vyše 9 % a jej priemerná cena klesla o 8 %.
Kapitálové výdavky spoločnosti dosiahli v minulom roku 147,2 miliardy jüanov. Z toho takmer 71 miliárd jüanov smerovalo do prieskumu a rozvoja ložísk. Tento rok plánuje Sinopec kapitálové výdavky od 131,6 miliardy do 148,6 miliardy jüanov, pričom do prieskumu a rozvoja ložísk by malo ísť vyše 72 miliárd jüanov.
(1 EUR = 7,9664 CNY)
