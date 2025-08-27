Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk čínskeho ropného koncernu CNOOC v 1. polroku výrazne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Za poklesom cien ropy sú na jednej strane obavy z dôsledkov amerických dovozných ciel, na druhej plány štátov ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať vo zvyšovaní produkcie.

Autor TASR
Peking 27. augusta (TASR) - Čínsky ropný koncern CNOOC zaznamenal v 1. polroku výrazný pokles zisku, čo ovplyvnili najmä nižšie ceny ropy. Čiastočne sa však pod pokles zisku podpísal aj slabší dopyt na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

CNOOC, jedna z troch najväčších štátnych ropných a plynárenských firiem v Číne, oznámila za prvých šesť mesiacov čistý zisk 69,5 miliardy jüanov (8,33 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala zisk 80 miliárd jüanov. Výrazne sa pod to podpísal pokles cien ropy. V 1. polroku 2024 dosiahla cena ropy Brent v priemere 83 USD za barel (159 litrov), za 1. polrok tohto roka to bolo 71 USD/barel.

Za poklesom cien ropy sú na jednej strane obavy z dôsledkov amerických dovozných ciel, na druhej plány štátov ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Navyše, dopyt v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, stagnuje, keďže ekonomika postupne spomaľuje tempo rastu a zvyšuje sa aj predaj elektrických vozidiel.

Produkcia ropy zo strany CNOOC síce vzrástla, pokles cien komodity však nedokázala vykompenzovať. V 1. polroku tohto roka dosiahol objem ťažby spoločnosti CNOOC takmer 385 miliónov barelov ropného ekvivalentu. To je o 22 miliónov barelov ropného ekvivalentu viac než za prvých šesť mesiacov minulého roka.

(1 EUR = 8,3427 CNY)
.

