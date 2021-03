Zisk čínskeho ropného koncernu Sinopec klesol vlani o vyše 40 %

Peking 28. marca (TASR) - Čínska ropná spoločnosť Sinopec zaznamenala v minulom roku pokles zisku o viac než 40 % na 5-ročné minimum. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá prudko znížila spotrebu pohonných látok. Tento rok však firma plánuje zvýšiť kapitálové výdavky o takmer štvrtinu, keďže ceny ropy sa z minuloročného prepadu zotavili a dopyt po energiách v Číne rastie.



Spoločnosť Sinopec v nedeľu informovala, že v roku 2020 dosiahla čistý zisk 32,92 miliardy jüanov (4,27 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 42,9 % a zároveň najnižší zisk od roku 2015. Napriek tomu prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zisku na 32,3 miliardy jüanov.



Produkcia ropy klesla v minulom roku o 1,4 %, dodala firma Sinopec. Na druhej strane, produkcia zemného plynu sa o 2,3 % zvýšila.



V tomto roku Sinopec počíta s výrazným zvýšením kapitálových výdavkov. Mali by dosiahnuť 167,2 miliardy jüanov, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje rast o 23,8 %.



Do prieskumnej oblasti plánuje firma investovať 66,8 miliardy jüanov, pričom sa chce zamerať na rozvoj bridlicových ložísk plynu v juhozápadnej Číne. Okrem toho by časť výdavkov mala smerovať do výstavby LNG terminálov v pobrežných oblastiach. Na porovnanie, v minulom roku investovala spoločnosť do oblasti prieskumu 56,4 miliardy jüanov.



"Ekonomika Číny sa zotavuje a očakáva sa relatívne vysoký rast. Predpokladáme, že dopyt po ropných produktoch sa výrazne zvýši a v raste by mal pokračovať aj dopyt po zemnom plyne," uviedol Sinopec.



(1 EUR = 7,7063 CNY)