Zisk čínskeho výrobcu elektromobilov BYD klesol zhruba o tretinu
To sa odráža na ziskovosti firiem, čo mnohé z nich vrátane spoločnosti BYD prinútilo hľadať možnosti na zahraničných trhoch.
Autor TASR
Peking 30. októbra (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD oznámil pokles zisku zhruba o tretinu. Ako dôvod uviedol slabšie tržby, za čím je najmä klesajúca spotreba na domácom trhu. Informuje o tom agentúra AFP.
Spoločnosť BYD vo štvrtok uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 7,8 miliardy jüanov (949,25 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 32,6 %. Zároveň to znamená pokles zisku druhý kvartál v rade. Tržby dosiahli 195 miliárd jüanov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak klesli o 3 %.
Čínski výrobcovia elektromobilov čelia najmä na domácom trhu obrovskej konkurencii a cenovej vojne. To sa odráža na ziskovosti firiem, čo mnohé z nich vrátane spoločnosti BYD prinútilo hľadať možnosti na zahraničných trhoch.
(1 EUR = 8,217 CNY)
