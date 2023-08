Zisk čínskej automobilky BYD vzrástol v 1. polroku na trojnásobok

Peking 28. augusta (TASR) - Čínska automobilka BYD zaznamenala za 1. polrok trojnásobné zvýšenie zisku, keď firma predala rekordný počet áut. Sľubne sa vyvíja aj 3. kvartál, keďže v júli zaznamenala firma nový rekord v predaji. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



Čínsky výrobca elektrických vozidiel v pondelok uviedol, že za 1. polrok dosiahol čistý zisk 10,95 miliardy jüanov (1,39 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 204,7 %.



Tržby dosiahli 260,12 miliardy jüanov. Oproti 1. polroku minulého roka sa tak zvýšili o 72,7 %.



Za 2. štvrťrok predstavoval zisk 6,82 miliardy jüanov, čo znamená medziročné zvýšenie o 144,7 %. Ešte výraznejší medziročný rast dosiahla automobilka v prvých troch mesiacoch roka, keď sa zisk zvýšil približne päťnásobne.



Firma so sídlom v Šen-čene, do ktorej investoval aj konglomerát amerického miliardára Warrena Buffetta Berkshire Hathaway, predala v 1. polroku 1,26 milióna nových energetických vozidiel a poistila si pozíciu jednotky na najväčšom automobilovom trhu sveta. Jej podiel na čínskom trhu dosiahol 33,5 %. Na 2. mieste skončila americká Tesla s predajom 477.000 vozidiel, čo predstavuje 12,7-percentný podiel na trhu.



(1 EUR = 7,8822 CNY)