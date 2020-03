Zisk čínskej automobilky Geely klesol vlani o vyše tretinu

Peking 30. marca (TASR) - Čínska automobilka Geely Automobile Holdings oznámila za minulý rok pokles zisku o viac než tretinu a nevylúčila, že "rok 2020 môže byť jedným z najťažších v jej histórii". Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá podľa automobilky bude na jej výrobu a predaj pôsobiť aj v ďalšom období.



Spoločnosť, ktorá patrí k najaktívnejším čínskym firmám na celosvetovej úrovni (jej materská spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group investovala do švédskej automobilky Volvo a nemeckého Daimleru), oznámila, že zisk za minulý rok dosiahol 8,19 miliardy jüanov (1,05 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 35 %. Výsledok je omnoho horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí podľa informácií agentúry Reuters počítali s poklesom zisku z 12,55 miliardy na 9,14 miliardy jüanov.



"Rozšírenie nového koronavírusu spôsobilo výrazné narušenie našich dodávateľských reťazcov, čo zasiahlo do objemu výroby. To zároveň vyvinulo tlak aj na objem výroby a ziskovosť v roku 2020," uviedla spoločnosť Geely. Súčasné problémy budú podľa firmy pretrvávať ešte nejaký čas, čo znamená, že rok 2020 bude patriť pravdepodobne k najzložitejším rokom v histórii firmy.



Tržby za minulý rok klesli o 9 % na 97,4 miliardy jüanov. Aj v oblasti tržieb automobilka výrazne zaostala za odhadmi trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 99,43 miliardy jüanov.



Geely začiatkom februára uviedla, že so švédskym Volvom, ktoré materská firma čínskej automobilky kúpila od Fordu v roku 2010, plánujú fúziu. Spoločná firma by potom bola kótovaná na burze v Hongkongu, prípadne aj v Štokholme.



(1 EUR = 7,7894 CNY)