< sekcia Ekonomika
Zisk čínskych firiem klesol v júli najslabším tempom za 5 mesiacov
Zisk priemyselných podnikov v Číne klesol v júli medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v júni pokles dosiahol 4,3 % a v máji 9,1 %.
Autor TASR
Peking 27. augusta (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov pokračovali v poklese aj v júli, tempo poklesu však bolo najslabšie za posledných päť mesiacov. Výsledky sa odrazili aj na vývoji ziskov čínskych firiem od začiatku roka, keď tempo poklesu za sedem mesiacov bolo miernejšie než za 1. polrok. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Zisk priemyselných podnikov v Číne klesol v júli medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v júni pokles dosiahol 4,3 % a v máji 9,1 %. Bol to najslabší pokles ziskov od februára. Za sedem mesiacov tohto roka pokles predstavoval 1,7 % po 1,8-percentnom poklese za obdobie január - jún.
Pod ďalší pokles ziskov, aj keď miernejší, sa podpísali štátne podniky. Ich zisk klesol za sedem mesiacov tohto roka medziročne o 7,5 %. Naopak, podniky so zahraničnými investíciami zaznamenali rast zisku, a to o 1,8 %.
Čo sa týka jednotlivých odvetví, výrazne klesli zisky firiem v ťažobnom sektore, konkrétne o 31,6 %. Darilo sa však firmám vo výrobe a verejnoprospešným podnikom. V prvom prípade zisk vzrástol 4,8 %, v druhom o 3,9 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom vyše 20 miliónov jüanov (2,40 milióna eur) z kľúčových operácií.
(1 EUR = 8,3427 CNY)
Zisk priemyselných podnikov v Číne klesol v júli medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v júni pokles dosiahol 4,3 % a v máji 9,1 %. Bol to najslabší pokles ziskov od februára. Za sedem mesiacov tohto roka pokles predstavoval 1,7 % po 1,8-percentnom poklese za obdobie január - jún.
Pod ďalší pokles ziskov, aj keď miernejší, sa podpísali štátne podniky. Ich zisk klesol za sedem mesiacov tohto roka medziročne o 7,5 %. Naopak, podniky so zahraničnými investíciami zaznamenali rast zisku, a to o 1,8 %.
Čo sa týka jednotlivých odvetví, výrazne klesli zisky firiem v ťažobnom sektore, konkrétne o 31,6 %. Darilo sa však firmám vo výrobe a verejnoprospešným podnikom. V prvom prípade zisk vzrástol 4,8 %, v druhom o 3,9 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom vyše 20 miliónov jüanov (2,40 milióna eur) z kľúčových operácií.
(1 EUR = 8,3427 CNY)