Zisk čínskych firiem klesol v novembri najprudšie za viac než rok
Nepriaznivý vývoj za november sa odrazil aj na údajoch o ziskoch priemyselných podnikov od začiatku roka.
Autor TASR
Peking 27. decembra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal v novembri pokles o viac než desatinu, čo predstavuje najvýraznejší pokles zisku za viac než rok. Dôvodom je slabý domáci dopyt, ktorý mal na vývoj ziskov firiem väčší vplyv než export. To podľa ekonómov naznačuje, že vláda bude musieť pristúpiť k ďalším ekonomickým stimulom. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol v novembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 13,1 %, uviedol v sobotu čínsky štatistický úrad. Zisk tak pokračoval v poklese, tempo poklesu však bolo viac než dvojnásobné v porovnaní s vývojom v októbri (pokles dosiahol 5,5 %) a najvýraznejšie od septembra 2024.
Pokles sa prudko zrýchlil napriek tomu, že Čína vykázala za november lepšie čísla exportu, než sa čakalo. Takýto vývoj zvyšuje tlak na vládu, aby riešila chronicky slabú domácu spotrebu.
Nepriaznivý vývoj za november sa odrazil aj na údajoch o ziskoch priemyselných podnikov od začiatku roka. Ich zisk síce opäť vykázal rast, bol však minimálny, a to na úrovni 0,1 %. Za 10 mesiacov roka vzrástol zisk čínskych priemyselných firiem medziročne o 1,9 %.
Čo sa týka štátnych a súkromných firiem, za celkovým poklesom bol najmä vývoj ziskov štátnych podnikov. Ich zisk klesol o 1,6 %, zatiaľ čo v prípade súkromných firiem pokles dosiahol 0,1 %. V plusových číslach sa udržali iba firmy so zahraničným kapitálom, aj v ich prípade bol však výsledok horší než za 10 mesiacov roka. Od januára do konca októbra sa ich zisk zvýšil o 3,5 %, za 11 mesiacov o 2,4 %.
