Zisk čínskych priemyselných firiem vlani vzrástol, prvýkrát za 4 roky
Autor TASR
Peking 27. januára (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov v minulom roku vzrástol, čo predstavuje prvé celoročné zvýšenie ziskov za ostatné štyri roky. Údaje čínskeho štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Zisk čínskych priemyselných firiem sa vlani zvýšil o 0,6 % na 7,40 bilióna jüanov (899,01 miliardy eur). Znamená to prvý celoročný rast ziskov priemyselných podnikov v Číne od roku 2021, k čomu výrazne dopomohla vládna kampaň proti cenovým vojnám na čínskom trhu.
Veľkou mierou k výslednému rastu dopomohol mesiac december, keďže za 11 mesiacov minulého roka predstavoval medziročný rast ziskov čínskych podnikov iba 0,1 %. V samotnom decembri sa zisk firiem zvýšil medziročne o 5,3 %, zatiaľ čo v novembri o 13,1 % klesol.
Čo sa týka štátnych a súkromných firiem, za celkovým rastom je najmä vývoj ziskov súkromných podnikov so zahraničným kapitálom. Ich zisk sa zvýšil o 4,2 %. Zisk čínskych súkromných firiem stagnoval, zatiaľ čo v prípade štátnych podnikov klesol o 3,9 %.
Z pohľadu sektorov vzrástol najmä zisk firiem v oblasti produkcie elektriny, plynu, tepla a vody, kde rast dosiahol 9,4 %. Výrazne vzrástol aj zisk podnikov vo výrobnej sfére, a to o 5 %. Naopak, zisk spoločností v ťažobnom sektore sa prepadol o 26,2 %.
