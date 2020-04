Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol v marci o vyše tretinu

Peking 27. apríla (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal minulý mesiac pokles o viac než tretinu, tempo poklesu však bolo miernejšie, než za prvé dva mesiace roka. To poukazuje na pomalé obnovovanie výroby po januárovej a februárovej odstávke v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom v pondelok čínsky štatistický úrad.



Zisk priemyselných podnikov dosiahol v marci 370,6 miliardy jüanov (48,47 miliardy eur). Oproti marcu minulého roka to predstavuje pokles o 34,9 %.



Tempo poklesu sa tak v porovnaní s vývojom v prvých dvoch mesiacoch roka zmiernilo, keď v januári a vo februári klesol zisk podnikov medziročne o 38,3 %. Za celý prvý štvrťrok zisk priemyselných firiem klesol o 36,7 %.



Aj keď vývoj zisku v priemyselných podnikoch sa oproti zime zlepšil, najmä v oblasti elektroniky, agrosektora či spracovania potravín, na väčší optimizmus je zatiaľ ešte skoro, uviedol predstaviteľ štatistického úradu Čang Wej-chua.



Podľa ekonómky ING Iris Pchangovej je marcový pokles stále výrazný a signalizuje, že Čína má naďalej problémy s dopytom po svojich produktoch zo strany zahraničných ekonomík. Tie doplatili na rozšírenie nového koronavírusu z Číny do ďalších štátov.



Pchangová dodala, že čínske priemyselné podniky sa budú teraz musieť viac spoliehať na domáci dopyt. Ani podmienky na domácom trhu však podľa nej nie sú veľmi priaznivé.



(1 EUR = 7,6455 CNY)