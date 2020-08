Zisk čínskych priemyselných podnikov výrazne vzrástol

Peking 27. augusta (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol v júli tretí mesiac po sebe, pričom tempo rastu dosiahlo viac než dvojročné maximum. To signalizuje, že čínska ekonomika sa postupne zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol v júli medziročne o 19,6 % na 589,5 miliardy jüanov (72,49 miliardy eur), uviedol čínsky štatistický úrad. Bolo to najvýraznejšie tempo rastu od júna 2018. Čínskym firmám sa darilo aj v júni tohto roka, keď ich zisk vzrástol medziročne o 11,5 %.



Vývoj za júl tak pomohol zmierniť údaje za obdobie od začiatku roka. Ako uviedol štatistický úrad, od januára do konca júla dosiahol zisk čínskych priemyselných podnikov 3,1 bilióna jüanov, čo medziročne predstavuje pokles o 8,1 %. Za šesť mesiacov do konca júna pokles predstavoval 12,8 %.



(1 EUR = 8,1323 CNY)