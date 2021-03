Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol na začiatku roka o 179 %

Peking 28. marca (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal za prvé dva mesiace tohto roka prudký rast, čo poukazuje na rýchle zotavenie výrobného sektora z útlmu zaznamenaného v dôsledku koronakrízy. Ukázali to cez víkend zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.



Zisk čínskych priemyselných podnikov dosiahol za január a február 1,114 bilióna jüanov (144,56 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď ochorenie COVID-19 paralyzovala čínsku ekonomiku, to predstavuje rast o 179 %.



Zisky firiem však výrazne vzrástli aj v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2019, teda obdobím, keď sa čínskej ekonomike darilo. Oproti januáru a februáru 2019 sa zisk priemyselných podnikov zvýšil o 72,1 %. Dvojročné priemerné tempo rastu tak dosiahlo 31,2 %. Na porovnanie, za december sa zisk podnikov zvýšil o 20,1 %.



Čínsky štatistický úrad zverejňuje na začiatku roka údaje za dva mesiace a mesačné údaje začína poskytovať od marca. Dôvodom sú oslavy lunárneho Nového roka, ktoré by spôsobovali výrazné výkyvy v údajoch.



Aj tohtoročný vývoj ziskov podnikov však pandémia nového koronavírusu čiastočne ovplyvnila. Na rozdiel od iných rokov, keď milióny Číňanov cestujú na sviatky domov, teraz ich vláda v obave z opätovného šírenia nového koronavírusu vyzvala, aby za rodinami necestovali. Podniky tak pokračovali v produkcii. Okrem toho zisky podporila aj stabilizácia domáceho a zahraničného dopytu.



(1 EUR = 7,7063 CNY)