Zisk čínskych priemyselných podnikov zrýchlil v septembri tempo rastu

Peking 27. októbra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal minulý mesiac výrazné zrýchlenie rastu, napriek zvyšujúcim sa cenám surovín a problémom v dodávateľskom reťazci. Prispel k tomu najmä ťažobný priemysel, ktorý vykompenzoval ťažkosti iných sektorov zápasiacich s rastom nákladov.



Zisk čínskych priemyselných podnikov dosiahol v septembri 738,74 miliardy jüanov (99,66 miliardy eur), uviedol v stredu čínsky štatistický úrad. V porovnaní so septembrom minulého roka to znamená rast o 16,3 %. V auguste sa zisk podnikov zvýšil medziročne o 10,1 %.



Priemyselný sektor nepriaznivo zasiahlo zvyšovanie cien uhlia, problémy s dodávkami viacerých surovín a energetická kríza spôsobená práve obmedzením produkcie uhlia v rámci znižovania emisií skleníkových plynov. Peking následne tento mesiac nariadil zvýšenie ťažby uhlia a prijal ďalšie opatrenia na zmiernenie rastu cien.



Od januára do konca septembra dosiahol zisk priemyselných podnikov 6,34 bilióna jüanov. Oproti prvým trom štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 44,7 %. Na porovnanie, za osem mesiacov tempo rastu dosiahlo 49,5 %.



(1 EUR = 7,4124 CNY)