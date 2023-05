Zisk čínskych priemyselných podnikov za prvé štyri mesiace klesol

Peking 29. mája (TASR) - Zisk priemyselných podnikov v Číne zaznamenal za prvé štyri mesiace roka pokles o viac než pätinu, keďže viaceré firmy majú stále problém s dostatočným dopytom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol za obdobie od januára do konca apríla medziročne o 20,6 %, uviedol v týchto dňoch čínsky štatistický úrad. V porovnaní s vývojom za prvé tri mesiace roka sa však situácia čiastočne zlepšila. Od januára do konca marca dosiahol totiž pokles ziskov viac než 21 %.



K zmierneniu poklesu prispel apríl, v ktorom sa zisk čínskych priemyselných podnikov znížil medziročne o 18,2 %. V marci pokles dosiahol 19,2 % a ešte výraznejší pokles zaznamenali podniky v januári a vo februári, za ktoré sa údaje zverejňujú spoločne.



Mnohé čínske firmy stále zápasia so slabým dopytom na domácom trhu, navyše, slabší je dopyt aj na kľúčových zahraničných trhoch. Napríklad čínska firma Lenovo, najväčší výrobca počítačov na svete, pred niekoľkými dňami oznámila kvartálne výsledky, v rámci ktorých poukázala na pokles tržieb aj zisku. Zároveň dodala, že s cieľom znížiť náklady zredukovala počet zamestnancov takmer o desatinu.



Problémy majú aj podniky v ďalších sektoroch, medzi nimi producenti betonárskej ocele. Jej ceny klesli na najnižšiu hodnotu za posledné tri roky.



Čínska vláda si na tento rok stanovila za cieľ rast ekonomiky zhruba o 5 %. Signály prudkého zotavenia krátko po ukončení prísnych protipandemických opatrení v závere minulého roka viedli viaceré ekonomické a finančné inštitúcie vrátane Svetovej banky k zlepšeniu odhadu vývoja čínskej ekonomiky na rok 2023. Teraz však niektoré investičné banky svoje prognózy zhoršili po tom, ako údaje za mesiac apríl poukázali na horšie výsledky, než sa čakalo. Japonská banka Nomura zhoršila odhad rastu čínskej ekonomiky v tomto roku z pôvodných 5,9 % na 5,5 % a britská Barclays počíta s tým, že ekonomika Číny vzrastie iba o 5,3 %. Pôvodne počítala s rastom o 5,6 %.