Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol aj v roku 2023

Peking 28. januára (TASR) - Po poklese v roku 2022 zaznamenal zisk čínskych priemyselných podnikov pokles aj v minulom roku, čo ovplyvnil slabý dopyt na domácom trhu aj v zahraničí. Tempo poklesu sa však spomalilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.



Úrad cez víkend zverejnil, že zisk čínskych priemyselných podnikov klesol v minulom roku o 2,3 %, čo predstavuje celoročný pokles druhý rok v rade. Oproti vývoju v roku 2022 sa však tempo poklesu zmiernilo. V danom roku klesol zisk čínskych priemyselných podnikov až o 4 %, pod čo sa podpísali prísne protipandemické opatrenia v krajine.



V závere roka 2023 sa však situácia v podnikoch vyvíjala pozitívnejšie. V decembri zisk priemyselných podnikov vzrástol medziročne o 16,8 % a aj keď bol miernejší než rast v novembri, znamená to zvýšenie mesačného zisku piaty mesiac po sebe. To sa odrazilo na celkovom vývoji za rok 2023, za ktorý bol pokles zhruba polovičný oproti poklesu za 11 mesiacov. Ten dosiahol 4,4 %.



Čo sa týka jednotlivých sektorov, zisk podnikov produkujúcich výrobky a zariadenia pre železničnú, lodnú a leteckú dopravu vzrástol vlani o 22 %. Zvýšil sa aj zisk podnikov v automobilovom sektore, a to o 5,9 %.



Ekonómovia očakávajú, že v tomto roku sa zisk priemyselných podnikov v Číne zvýši, pričom ekonóm z Hwabao Trust v Šanghaji Nie Wen predpokladá, že rast zisku dosiahne 5 až 6 %. Analytici zároveň odhadujú, že čínska vláda pristúpi k ďalším ekonomickým stimulom. Minuloročný rast síce presiahol 5 %, postpandemický vývoj ekonomiky je však stále nevyrovnaný.