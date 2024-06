Zisk čínskych priemyselných podnikov rástol, rast sa však spomalil

Peking 27. júna (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov pokračoval v máji v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s aprílovým vývojom prudko spomalilo. Uviedol to vo štvrtok čínsky štatistický úrad. Pod najnovšie údaje sa podpísal slabý dopyt na domácom trhu a najnovšie údaje predstavujú ďalšie komplikácie pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol v máji medziročne o 0,7 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenal rast o 4 %. To sa odrazilo aj na vývoji zisku podnikov za celé obdobie od začiatku roka. Za štyri mesiace sa medziročne zvýšil o 4,3 %, za päť mesiacov do konca mája rast dosiahol 3,4 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov (2,57 milióna eur) z kľúčových operácií.



Údaje o vývoji zisku priemyselných podnikov zverejnili štatistici po sérii predchádzajúcich nepriaznivých ekonomických údajov. Export sa síce vyvíjal dobre, na druhej strane, kľúčový čínsky realitný sektor stále nedokázal zareagovať na "historický" záchranný balík čínskej vlády z minulého mesiaca. To pocítili ďalšie sektory, od výrobcov stavebných materiálov až po výrobcov spotrebného tovaru, čo ovplyvnilo aj náladu spotrebiteľov.



Ak sa porovná zisk štátnych a súkromných podnikov, vývoj celkového zisku firiem podporil súkromný sektor. V rámci neho zaznamenali podniky zvýšenie zisku o 7,6 %, naopak, zisk štátnych podnikov o 2,4 % klesol.



(1 EUR = 7,7673 CNY)