Peking 27. mája (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zrýchlil v apríli tempo rastu a zlepšil tak aj vývoj za štyri mesiace od začiatku roka. Pre vládu je to dôvod na optimizmus, že jej nedávne kroky na podporu hospodárstva majú účinok a pomáhajú udržiavať ekonomiku nad vodou, napriek pokračujúcemu napätiu v obchode s USA. Na druhej strane, zisk štátnych podnikov klesol, čo naznačuje, že sú potrebné ešte ďalšie kroky na zabezpečenie stabilného rastu ziskov firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol v apríli medziročne o 3 % po marcovom raste o 2,6 %. Zrýchlenie rastu sa odrazilo aj na vývoji ziskov firiem od začiatku roka. Zatiaľ čo za prvé tri mesiace sa ich zisk zvýšil medziročne o 0,8 %, od januára do konca apríla rast dosiahol 1,4 %.



„Zdá sa, že priority čínskej vlády v oblasti priemyslu fungujú dobre,“ povedal Dan Wang, riaditeľ oddelenia pre Čínu v Eurasia Group. Dodal, že sa darí najmä podnikom v oblasti nových energií a materiálov, ale aj tým vyrábajúcim špičkové produkty.



Stimuly však podporili najmä zisk firiem v súkromnom sektore. Ich zisk sa za prvé štyri mesiace roka zvýšil medziročne o 4,3 %. Naopak, zisk štátnych firiem o 4,4 % klesol. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom vyše 20 miliónov jüanov (2,45 milióna eur) z kľúčových operácií.



Podľa štatistikov je tak potrebné, aby vláda pokračovala v stimuloch s cieľom vytvoriť silný základ pre stabilný rast ziskov firiem. Ako uviedol predstaviteľ štatistického úradu, problémy pretrvávajú. „Sú nimi najmä globálna neistota, nedostatočný dopyt a klesajúce ceny. To všetko má vplyv na rozsah zotavovania ekonomiky,“ dodal.



(1 EUR = 8,1795 CNY)