Zisk čínskych priemyselných podnikov na začiatku roka prudko vzrástol
Zisk priemyselných podnikov v Číne vzrástol za január a február medziročne o 15,2 %.
Autor TASR
Peking 27. marca (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal na začiatku tohto roka prudký rast, uviedol v piatok čínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters. V ďalšom období však štatistici očakávajú slabšie výsledky, keďže najväčšieho dovozcu ropy na svete negatívne ovplyvňujú dôsledky útoku Izraela a USA na Irán. Tie Irán napadli 28. februára.
Zisk priemyselných podnikov v Číne vzrástol za január a február medziročne o 15,2 %. To je výrazné zrýchlenie tempa rastu oproti vývoju za celý minulý rok, v ktorom sa zisk čínskych podnikov zvýšil o 0,6 %. Pritom výsledok za rok 2025 predstavuje prvý celoročný rast zisku čínskych priemyselných firiem za ostatné štyri roky.
Rast o viac než 15 % predstavuje najvýraznejšie tempo rastu ziskov firiem od začiatku roka 2018, ak sa nepočíta začiatok pandemického roka 2021. Za prudkým rastom je najmä nízka porovnávacia základňa, ovplyvnili ho však aj stimuly štátu na podporu ekonomiky.
Z pohľadu sektorov vzrástol najmä zisk firiem vo výrobnej sfére, konkrétne o 18,9 %. Zvýšil sa aj v prípade verejnoprospešných podnikov, a to o 3,7 %.
Čo sa týka porovnania štátnych a súkromných firiem, štátne podniky zaznamenali v prvých dvoch mesiacoch roka návrat k zisku, pričom ten vzrástol medziročne o 5,3 %. Na porovnanie, za celý rok vykázali pokles zisku o 3,9 %.
Omnoho výraznejšie zvýšenie zisku evidovali čínske súkromné firmy. Dosiahol 37,2 %. Za celý minulý rok ich zisk oproti roku 2024 stagnoval.
Napriek pozitívnym údajom za prvé dva mesiace (na začiatku roka čínsky štatistický úrad vykazuje údaje spoločne za január aj február, keďže výsledky za každý mesiac zvlášť ovplyvňujú oslavy lunárneho Nového roka), štatistici upozornili na riziká vyplývajúce z vojny na Blízkom východe. Podľa nich je situácia na medzinárodných trhoch mimoriadne nestabilná, pričom rastúce externé riziká vedú k početným faktorom nestability a neistoty.
