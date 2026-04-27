< sekcia Ekonomika
Zisk čínskych priemyselných podnikov v 1. kvartáli výrazne vzrástol
Zisk priemyselných podnikov v Číne vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 15,5 %.
Autor TASR
Peking 27. apríla (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal za prvé tri mesiace tohto roka výrazný rast, napriek napätej geopolitickej situácii. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré priniesla agentúra Reuters.
Zisk priemyselných podnikov v Číne vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 15,5 %, k čomu výraznou mierou prispel mesiac marec, v ktorom sa zisk firiem zvýšil o 15,8 %. Na porovnanie, za prvé dva mesiace roka rast zisku podnikov predstavoval 15,2 %. Rast o viac než 15 % je zároveň najvýraznejším tempom rastu ziskov čínskych podnikov od začiatku roka 2018, ak sa nepočíta začiatok pandemického roka 2021. Za celý minulý rok sa zisk podnikov zvýšil o 0,6 %, pričom výsledok za rok 2025 predstavuje prvý celoročný rast zisku čínskych priemyselných firiem za ostatné štyri roky.
Za výrazným marcovým rastom o takmer 16 % bol najmä vývoj v strojárskom sektore a v oblasti moderných technológií, uviedli štatistici. Okrem toho zisk firiem podľa nich zvýšili aj vládne opatrenia na podporu ekonomiky.
Analytici však upozorňujú, že externé podmienky pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta sú naďalej zložité a vojna v Iráne sa na nej prejaví. Podľa ekonómov zaznamená čínske hospodárstvo zvýšený tlak už v 2. kvartáli tohto roka, keďže vysoké ceny energií a slabší zahraničný dopyt pravdepodobne ovplyvnia výsledky v oblasti exportu.
