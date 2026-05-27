Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol
Tempo aprílového rastu bolo zároveň najvýraznejšie za približne 2,5 roka.
Autor TASR
Peking 27. mája (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov sa v apríli zvýšil o takmer štvrtinu, napriek finančným tlakom v dôsledku slabnúceho domáceho dopytu a zvyšujúcim sa nákladom, za čím je vojna na Blízkom východe. Tempo aprílového rastu bolo zároveň najvýraznejšie za približne 2,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Zisk priemyselných podnikov v Číne vzrástol v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 24,7 %. Tempo rastu sa tak prudko zrýchlilo v porovnaní s vývojom v marci, v ktorom sa zisk podnikov zvýšil o 15,8 %. Za štyri mesiace tohto roka vzrástol zisk firiem o 18,2 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov (2,53 milióna eur) z kľúčových operácií.
Za výsledkami čínskych podnikov je takmer výhradne export. Ten zostáva jedným z mála svetlých bodov pre priemyselný sektor, zatiaľ čo väčšina ďalších ekonomických ukazovateľov zaostala za očakávaniami.
Na domácom trhu výsledky podnikov negatívne ovplyvňuje pokles dopytu a dravá konkurencia, najmä v sektoroch ako výroba automobilov a solárnych panelov. Napríklad zisk najväčšieho čínskeho výrobcu elektrických vozidiel BYD klesol v 1. kvartáli o 55,4 %. Bol to najprudší pokles zisku od roku 2020, pričom mohol byť ešte výraznejší, rozsah jeho poklesu však zmiernil práve predaj na zahraničných trhoch.
(1 EUR = 7,8939 CNY)
