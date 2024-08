Zisk Cisco vo 4. štvrťroku klesol, zruší 7 % pracovných miest

San José 15. augusta (TASR) - Americká technologická spoločnosť Cisco Systems vo štvrtok vykázala pokles zisku za 4. štvrťrok finančného roka 2023/24. A oznámila, že zruší 7 % pracovných miest v rámci reštrukturalizácie. Odhaduje pritom náklady na úrovni 1 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu RTTNews.



Technologický konglomerát od tohto kroku očakáva, že mu umožní investovať do kľúčových rastových príležitostí a zvýšiť efektivitu podnikania.



Reštrukturalizácia a plánované znižovanie počtu pracovných miest sa dotknú približne 6000 zamestnancov. Vo februári pritom spoločnosť avizovala, že prepustí len 5 % alebo viac ako 4000 ľudí.



Cisco to oznámilo po zverejnení zisku za 4. štvrťrok, ktorý klesol. A vydal tiež prognózu na 1. štvrťrok aj na celý fiškálny rok 2024/25.



Zisk spoločnosti Cisco sa v období máj - júl 2024, čo bol 4. štvrťrok obchodného roka 2023/24, znížil o 45 % na 2,2 miliardy USD (2 miliardy eur) alebo 54 centov na akciu zo 4 miliárd USD alebo 97 centov na akciu v rovnakom období minulého roka



Akvizícia spoločnosti Splunk, vrátane nákladov na jej financovanie, mala negatívny vplyv na zisk Cisco na úrovni 16 centov, poznamenala firma.



Upravený zisk za 4. štvrťrok dosiahol 87 centov na akciu. Analytici očakávali, že spoločnosť zarobí 85 centov/akcia.



Tržby Cisco vo 4. štvrťroku klesli o 10,5 % na 13,6 miliardy USD z 15,2 miliardy USD v minulom roku.



Za celý fiškálny rok do konca júla 2024 mala spoločnosť upravený zisk 3,73 USD na akciu a tržby 53,8 miliardy USD.



Spoločnosť deklarovala štvrťročnú dividendu vo výške 40 centov na akciu, ktorá bude vyplatená 23. októbra.



Odhadované výdavky na reštrukturalizáciu pozostávajú z odstupného a ďalších výhod, ako aj iných nákladov. Spoločnosť očakáva, že v aktuálnom 1. štvrťroku fiškálneho roka 2024/25 zaúčtuje približne 700 miliónov až 800 miliónov USD z týchto nákladov a zvyšnú sumu v priebehu roka.



Pokiaľ ide o vyhliadky, Cisco za 1. štvrťrok očakáva upravený zisk 86 až 88 centov na akciu a tržby v rozmedzí 13,65 miliardy až 13,85 miliardy USD.



A za celý rok predpovedá zisk 3,52 až 3,58 USD na akciu a tržby v pásme 55 až 56,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1011 USD)