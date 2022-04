Zisk Citigroup v 1. kvartáli klesol, ale prekonal očakávania trhu

New York 17. apríla (TASR) - Zisk Citigroup v 1. kvartáli výrazne klesol, ale prekonal očakávania trhu. Dôvodom negatívneho vývoja bol nárast nákladov a pokles výnosov.



Čistý zisk za tri mesiace od januára do marca padol o 46 % na 4,3 miliardy USD (3,95 miliardy eur) zo 7,94 miliardy USD v rovnakom období rok predtým. Zisk na akciu sa znížil na 2,02 USD z 3,62 USD. Analytici počítali so ziskom na akciu 1,55 USD.



(1 EUR = 1,0878 USD)