New York 14. októbra (TASR) - Zisk Citigroup v 3. kvartáli padol o štvrtinu. Dôvodom boli zhoršené výsledky investičnej divízie, ktorá pocítila negatívny vplyv zhoršenia ekonomickej situácie a praktického zamrznutia aktivity v oblasti fúzií a akvizícií.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra 2022 dosiahli 3,5 miliardy USD (3,59 miliardy eur) alebo 1,63 USD na akciu po 4,6 miliardy USD alebo 2,15 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,42 USD na akciu. Výnosy stúpli o 6 % na 18,5 miliardy USD.



Slabé vyhliadky ekonomiky spôsobili, že banka si v uplynulom štvrťroku odložila 370 miliónov USD na krytie zlých úverov. V rovnakom období v minulom roku, naopak, uvoľnila rezervy v objeme 1,16 miliardy USD. Zvýšenie rezervy tiež spôsobilo nárast úverových nákladov na 1,36 miliardy USD v porovnaní s pozitívnym príspevkom 192 miliónov pred rokom.



(1 EUR = 0,9739 USD)