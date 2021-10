Zisk Citigroup v 3. kvartáli vzrástol o 48 %

New York 14. októbra (TASR) - Citigroup v letnom kvartáli zvýšila zisk takmer o polovicu a prekonala očakávania trhu. Podobne ako ďalšie americké banky profitovala zo zotavovania ekonomiky, ktoré jej umožnilo uvoľnenie rezerv na krytie prípadných úverových strát. Ďalším pozitívnym faktorom bolo výrazné zvýšenie príjmov poplatkov za upisovanie akcií a investičné poradenstvo. To viac než vykompenzovalo pokles v segmente retailového bankovníctva.



Čistý zisk Citigroup v 3. kvartáli medziročne vyskočil o 48 % na 4,64 miliardy USD (4 miliardy eur) alebo 2,15 USD na akciu z 3,15 miliardy USD alebo 1,36 USD na akciu v rovnakom období v minulom roku. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,65 USD na akciu. Výnosy však klesli o 0,9 % na 17,15 miliardy USD zo 17,30 miliardy USD.



Banka v uplynulom štvrťroku uvoľnila rezervy na krytie zlyhaných úverov v objeme 1,16 miliardy USD. V rovnakom období pred rokom ich zvýšila o 436 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1562 USD)